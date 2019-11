नई दिल्ली: एक्ट्रेस सनी लियोनी ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनी एक सुपरहीरो के लुक में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उनके इस सुपरहीरो के रोल को ‘कोर’ नाम दिया गया है. इस वीडियो में वह सुपर गैजेट और उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करती नजर आ रही है. अपने इस वीडियो को लेकर सनी ने बताया है कि सुपरहीरो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसे लेकर मैं और डेनियल काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. बता दें कि सनी ने काफी समय पहले सुपरहीरो फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि यह काफी दिलचस्प होगा अगर उन्हें किसी सुपरहीरो जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा.

Safety is just a call away this #Halloween!#Kore, not from this planet but ready to save the world from Evil

Kore: Suncity Media and Entertainment Pvt Ltd

Produced by @SunnyLeone and @DanielWeber99 pic.twitter.com/DKmk1Ia9fV

— Sunny Leone (@SunnyLeone) November 2, 2019