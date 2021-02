Sunny Leone Hot Pics in yellow bikini enjoying in pool in kerala see bold and sizzling photos- सनी लियोनी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पीले रंग की बिकिनी में जलवे बिखेरते हुए कई फोटो शेयर कीं. इन फोटो में सनी लियोनी पूल पर रिलेक्स करते नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने फॉलोअर्स को चिढ़ाते हुए इन फोटो का कैप्शन भी बहुत मजेदार दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, “आपका मंडे डिस्ट्रेक्शन.” (वीकेंड के बाद सोमवार को लोगों ध्यान उनके काम से हटाना). Also Read - Shehnaaz Gill Hot Pics: शहनाज गिल का ऑफ शोल्‍डर ड्रेस में हॉट अंदाज, फैंस बोले- चैन से रहने भी....

उनकी इस पोस्ट पर प्रशंसकों की तारीफों की बाढ़ आ गई है. केवल कुछ ही घंटों में पोस्ट को 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. Also Read - Sunny Leone ने स्विमिंग पूल से फोटो किया शेयर तो बढ़ गया इंटरनेट का पारा, देखते ही देखते वायरल हो गई तस्वीर...

बता दें कि अभिनेत्री रियलिटी शो एमटीवी ‘स्प्लिट्सविला’ की शूटिंग के लिए केरल में हैं और इस दौरान वे खासा एंजॉय भी कर रही हैं, जिसकी झलकियां वो अपने प्रशंसकों को दिखाती रहती हैं. इससे पहले पिछले महीने सनी ने मुंबई में अपने पहले वेब शो ‘अनामिका’ की शूटिंग का पहला शेड्यूल किया था. इसका निर्देशन विक्रम भट्ट कर रहे हैं.