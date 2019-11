Abu Dhabi T10 League: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी फिल्मों में जितनी एक्टिव रहती हैं, उतना ही सोशल मीडिया पर भी उनका क्रेज बना हुआ है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में आती रहती हैं. पॉर्न स्टार से बॉलीवुड ऐक्ट्रेस बनीं सनी लियोनी बेहद हॉट ऐक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. सनी इस वक्त अबू धाबी में हैं और वहां टी10 लीग में फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली बुल्स का प्रमोशन कर रही हैं.

सनी का एक वीडियो बहुत देखा जा रहा है जिसमें वो फुटबॉल खेलती हुई नज़र आ रही हैं. सनी ने दिल्ली बुल्स की जर्सी और डेनिम स्कर्ट पहनी है. टीम दिल्ली बुल्स ने अबू धाबी टी10 लीग में सनी को ब्रैंड अंबेसडर बनाया है. वीडियो में सनी का नाम पूछते हुए किसी की आवाज भी सुनाई दे रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी ने लिखा-‘What’s my name.. what’s my name? ‘चार घंटे में ही इस वीडियो को 5.43 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

