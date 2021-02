Sunny Leone recorded her statement to Kerala Crime Branch in cheating case- बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने खुद पर लगे धोखाधड़ी के आरोप को गलत करार देते हुए कहा कि आधी-अधूरी जानकारी बेहद खतरनाक होती है. उन्होंने कहा कि जो डील हुआ, उसमें उन्हें समय पर पैसे नहीं दिए गए थे. पिछले हफ्ते तिरुवनंतपुरम के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में केरल पुलिस ने सनी से पूछताछ की थी. दरअसल, कोच्चि में एक इवेंट मैनेजर ने सनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है और इसी के संदर्भ में अभिनेत्री से पूछताछ की गई है. Also Read - सफेद कुर्ते में गंगा किनारे भक्ति में लीन नजर आई Shilpa Sheety, 'महामृत्युंजय मंत्र' का किया जाप- Video Viral

कोच्चि और इसके आसपास के क्षेत्रों में इवेंट्स कराने वाले आर शियास ने केरल के डीजीपी के पास सनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में आयोजित होने वाले कई उद्घाटन समारोहों में भाग लेने का वादा कर सनी ने उनसे 29 लाख रुपये लिए थे, लेकिन वह आखिरकार शामिल नहीं हुईं. यह साल 2019 के इवेंट की बात है.

अब सनी ने इवेंट ऑर्गेनाइजर पर गलत सूचना साझा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कानून इस पर जरूर कार्रवाई करेगी.

सनी ने कहा, “आधी-अधूरी जानकारी उतनी ही खतरनाक है, जितनी कि मिस-रिपोर्टिग. एक कलाकार के तौर पर मेरा काम ही मेरी पूजा है. आयोजकों के लिए मैंने कई बार अपने खुद के शेड्यूल में भी बदलाव किया है, मैं विनम्रता के साथ उन्हें समझने का प्रयास करती हूं, लेकिन इनके द्वारा किसी डेट का निर्धारण ही नहीं किया गया था. अगर आप किसी कलाकार का वक्त लेते हैं, तो आपको आगे से उसे भुगतान भी तो करना है, लेकिन इन्होंने आखिरी वक्त तक ऐसा नहीं किया.”

सनी आगे कहती हैं, “ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने किसी को डेट दिया हो और इवेंट में टाइम पर न पहुंचूं. इन्होंने मुझे समय पर भुगतान नहीं किया, कोई डेट फाइनल नहीं किया, जिससे मैं नाराज हो गई, क्योंकि मेरी कुछ दूसरे कमिटमेंट भी हैं. यह एक मुश्किल घड़ी है, जहां हम खुद को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्री दोबारा पटरी पर आ सके.

किसी इवेंट को-ऑर्डिनेटर्स द्वारा किए गए ऐसे निंदनीय दावे और अनैतिक व्यवहार बेहद ही दुखद और अवांछित है. मैंने इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपना बयान दे दिया है और वे पड़ताल कर रहे हैं. कानून को अपना काम करने दें.”