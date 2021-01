Sunny Leone says Shooting for Splitsvilla is like coming back home how do bold scene- बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ‘स्प्लिट्सविला 13’ पर काम शुरू करने को केरल के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं. उनका कहना है कि युवाओं पर आधारित रियलिटी शो की शूटिंग घर पर आने की तरह है. सनी ने कहा, “मैं जल्द ही केरल के लिए रवाना हो जाऊंगी, क्योंकि स्प्लिट्सविला की शूटिंग होने जा रही है. Also Read - UP Police Reaches Tandav Director Ali Abbas Zafar’s: 'तांडव' पर नहीं थमा बवाल, यूपी पुलिस डायरेक्टर के घर पहुंची

यह एक ऐसा शो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं 2014 से इसका हिस्सा रही हूं. स्प्लिट्सविला की शूटिंग घर वापस आने जैसा है. इस शो को शुरू करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती.” Also Read - पुलकित सम्राट ने कही अजीब बात, वैनिटी वैन के अंदर आप बिना कपड़ों के भी...

अभिनेत्री ने पिछले महीने शहर में अपने पहले काल्पनिक वेब शो ‘अनामिका’ के पहले शेड्यूल की शुरुआत की थी. सीरीज विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित है.स्प्लिट्सविला का 13वां सीजन सनी के शो के सातवें वर्ष के साथ जुड़ जाएगा.

एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने बताया ‘बोल्ड किरदार या ऐसे दृश्य करना हमारे पेशे का हिस्सा हैं. अगर आप इसमें सहज महसूस करते हैं. सेट पर सहज महसूस करवाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है.