सनी लियोनी (Sunny Leone) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में सनी ने व्हाइट वैडिंग गाउन (White Wedding gown) ने कई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे काफी Gorgerous लग रही हैं. यही नहीं इन तस्वीरों के लिए सनी ने दिलचस्प कैप्शन लिखा- marry me. यानी मुझसे शादी कर लो.

बस फिर क्या था. फैंस के जमकर कमेंट्स आने लगे. बता दें, इस वक्त सनी केरल में है और (Splitsvilla) की शूटिंग कर रही हैं. देखिए तस्वीरें..

बता दें, सनी, सबसे पहले टीवी रियलिटी शो बिग बॉस की प्रतिभागी के रूप में नज़र आ चुकी है, जिसके बाद फिल्मों में उनके करियर की शुरूआत फिल्‍म ‘जिस्‍म 2’ से हुई थी.