बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) ने बाथटाब में एक हॉट फोटोशूट कराया है. ग्रीन कलर की शिमरी जंप सूट में सनी का सेक्सी लुक लोगों को पसंद आ रहा है. सनी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जो वायरल हो गई हैं. बता दें, अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से तहलका मचाया है.

फिल्‍म 'जिस्‍म 2' से अपना अभिनय करियर शुरू करने वाली इस एक्ट्रेस का फिगर एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है. फिलहाल वह हॉरर कॉमेडी फिल्म 'कोका कोला' की शूटिंग कर रही हैं.

बता दें, MX Player पर एक और धमाकेदार वेब सीरीज़ स्ट्रीम कर दी गयी है, जिसका नाम है बुलेट्स. इस वेब सीरीज़ में सनी लियोनी और करिश्मा तन्ना मुख्य किरदारों में हैं.