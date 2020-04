Also Read - 'हू इज योर डैडी' की एक्ट्रेस दिविना ठाकुर को क्यों लग रहा है इस बात से डर, कही ये बड़ी बात

View this post on Instagram

Also Read - कोरोना वायरस के खौफ में हौसला बढ़ाएगा ये गाना, बॉलीवुड हस्तियों ने मिलकर गाया-फिर मुस्कुराएगा इंडिया

Close your eyes and dream!!! We can all be in Thailand again soon 😍😜 12 days of #Summer . . . Shot by @dabbooratanani | @manishaDratnani #SunnyLeone #lockedupwithsunny