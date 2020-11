Sunny Leone sizzles in a mini dress for new video- बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी हॉलीडे के मूड में हैं. हाल ही में सनी ने लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन मूड में वे अभी से आ गई हैं. सनी इस वक्त Los Angeles में ही बच्चों के साथ हैं. बता दें, सनी का रियल नेम करनजीत कौर है. उन्होंने साल 2011 में डेनियल से शादी की थी. Also Read - Chhalaang: राजकुमार राव की इस बात से इतने खुश हुए हंसल मेहता, कह दिया....

डेनियल से पहले भी सनी दो लोगों को डेट कर चुकी हैं. इस बात का जिक्र उनकी ऑटोबायोग्राफी में है. एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने अपने पति डेनियल के साथ प्यार के कई किस्से शेयर किए थे.

सनी ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पहली ही डेट पर डेनियल ने सनी से पूछा था कि क्या मैं एक समलैंगिक हूं? डेनियल को यह शक इसलिए भी हुआ था क्योंकि सनी जिस लड़की के साथ रह रही थी वह लेस्बियन थी.