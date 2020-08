नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी हॉट और बोल्ड अवतार के लिए मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोन (sunny leone) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. इस बार लेकिन सनी बहुत अजीब वजह से खबरों में हैं. कोलकाता के एक कॉलेज में बीए में प्रवेश के लिए जारी पहली मेरिट लिस्ट में सनी लियोन (sunny leone) का नाम शीर्ष पर पाया गया. मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - पश्चिम बंगाल की प्रवेश परीक्षा में सनी लियोनी ने मारी बाजी, कॉलेज प्रशासन ने कहा- किसी ने की है शरारत

बीए इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में दाखिले के लिए कोलकाता के आशुतोष कॉलेज की मेरिट लिस्ट में शीर्ष पर उनका नाम शामिल होने के बाद सनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और वो बेहद खुश भी हैं. उन्होंने इस मामले में सोशल मीडिया के ज़रिए अपना रिएक्शन दिया. सनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “आप सभी से कॉलेज में अगले सेमेस्टर में मुलाकात होगी. आशा करती हूं आप मेरे कक्षा में होंगे.” Also Read - अपने हर पोज़ से लोगों को दीवाना बनाती है सनी लियोनी, जब भी देखो जान निकल जाती है!

इस वायरल स्क्रीनशॉट में न केवल सनी लियोन का नाम मेरिट सूची में सबसे ऊपर है, बल्कि अभिनेत्री को जनरल कैटेगरी में पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 400 अंक आने का जिक्र है. मेरिट लिस्ट में अभिनेत्री का रोल नम्बर 207777-6666 और आवेदन आईडी 9513008704 बताया गया है.

Sunny Leone name appeared on top of merit list of kolkata’s college pic.twitter.com/GmCh4m4jbT

— Vishal Agarwal (@agrvishal419) August 28, 2020