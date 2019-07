लखनऊ: फिल्म ‘सुपर-30’ उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. सुपर-30 कांचिंग संस्थान के संस्थापक आनंद कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस बायोपिक को टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया था. वहीं सुपर 30 फिल्म कमाई के मामले में भी सफलता से आगे बढ़ रही है. फिल्म ने एक सप्ताह में 75 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है. आनंद कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. योगी ने आनंद कुमार के जीवन पर बनी फिल्म की सराहना की. ‘सुपर-30’ उत्तर प्रदेश से पहले बिहार व राजस्थान में मनोरंजन कर से मुक्त (टैक्स फ्री) की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म दृढ़निश्चय तथा शानदार ‘विल पावर’ का एक बेहतरीन उदाहरण है. इसमें दिखाया गया है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है. हमें ऐसी फिल्मों से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के युवाओं को शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए.

This is a matter of joy that the film #Super30 has succeeded in sending a good message in the society.The message is coming from across the India that many schools are taking their students to theatre to watch the film.This one is of, Rishi Valley Academy,Mhow,Indore.@iHrithik pic.twitter.com/dYUXriOnb9

— Anand Kumar (@teacheranand) July 19, 2019