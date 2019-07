पटना: चर्चित शिक्षण संस्थान ‘सुपर 30’ के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार पर बनी फिल्म ‘सुपर 30’ को बिहार में टैक्स फ्री (कर मुक्त) कर दिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को इसकी जानकारी देते कहा कि गणितज्ञ आनंद कुमार की संस्था सुपर 30 पर केंद्रित फिल्म ‘सुपर 30’ को बिहार सरकार ने बिहार में कर मुक्त कर दिया है. वहीं, तीसरे दिन फिल्म की कमाई 50 करोड़ पार कर गई है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

Thanks a lot to CM Nitish Kumar ji and Deputy CM Sushil Kumar Modi ji making ‘Super 30’ tax free. It will help more and more people see the film@iHrithik @RelianceEnt @NGEMovies @Shibasishsarkar #super30 pic.twitter.com/z9qmHUMdOW

— Anand Kumar (@teacheranand) July 15, 2019