KGF- Chapter 2 Hero Yash: कन्नड़ के सुपरस्टार एक्टर यश (Yash) अब पूरे भारत के चहेते अभिनेता बन गए हैं. दुनियाभर के सिनेमाघरों में धूम मचा रही फिल्म 'केजीएफ- चैप्टर 2' (KGF- Chapter 2) को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. 'केजीएफ- चैप्टर 2' की सफलता के बीच एक्टर यश अपने स्टारडम को सिर पर हावी नहीं होने दिया है. वो जितने बड़े कलाकार हैं उतने ही जमीन से जुड़े इंसान भी हैं. हाल ही में इसका एक उदाहरण देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर यश की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एक शादी समारोह में नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि 'केजीएफ- चैप्टर 2' की सफलता और अखिल भारतीय सुपरस्टार बनने के बाद भी, रॉकिंग स्टार यश ने दिखाया है कि वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी वो अपने गृहनगर मैसूर में अपने बचपन के दोस्त की शादी में शामिल हुए. यश, जो वर्तमान में अपनी फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं, एक और फिल्म प्रोजेक्ट लेने से पहले अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं.

yash and radhika came to mysore, sara convention hall and I’m crying my heart out because i wasn’t invited to that wedding whereas my friend who was there got to shake yash’s hand😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/2wZj9t8FM2

— diya🪔 (@diiyeahh) May 13, 2022