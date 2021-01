Supreme Court issued notice to amazon prime and makers of web series mirzapur after Saif Ali Khan Tandav Controversy- सुप्रीम कोर्ट ने एमेजन प्राइम और मिर्जापुर के मेकर्स को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी. बता दें, सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बाद लोग वेब फिल्मों में अश्लीलता और धर्म विरोधी बातों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. Also Read - 'बबीता' को पता था बाबा ने ही पम्मी पहलवान की बेहोशी का उठाया था फायदा, बेडरूम में जब....

मेकर्स पर आरोप है कि 'मिर्जापुर' वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इससे सामाजिक तानाबाना को नुकसान हो रहा है.

बता दें, ‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज अपने संवादों के कारण बीते साल से ही चर्चा और विवादों में है. मिर्जापुर की सांसद और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी इस वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.