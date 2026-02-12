Hindi Entertainment Hindi

Supreme Court On Ghuskhor Pandit Manoj Bajpayee Freedom Does Not Mean Insulting Anyone Netflix Change The Title

Supreme Court on Ghuskhor Pandit Movie: 'आज़ादी का मतलब किसी का अपमान नहीं', पहले फिल्म का टाइटल बदलो फिर होगी रिलीज़

Supreme Court on Ghuskhor Pandit Movie: सुप्रीम कोर्ट ने 'घूसखोर पंडत' के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि समाज में इसका गलत संदेश गया. अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी वर्ग को अपमानित करना नहीं होता.

Supreme Court on Ghuskhor Pandit manoj bajpayee Freedom does not mean insulting anyone netflix change the title

Supreme Court on Ghuskhor Pandit Movie: फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ पर हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट कर पहुंच चुका है. इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है और साथ ही उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं है. पीठ ने साफ किया कि क्रिएटिव होना अच्छी बात है लेकिन इसे संवैधानिक मूल्यों व सामाजिक संवेदनशीलता के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए. अदालत ने निर्माताओं से फिल्म के टाइटल और कहानी पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है. साथ ही ये भी संकेत दिया है कि फिल्म में अगर कुछ भी आपत्तिजनक होता है तो कोर्ट हस्ताक्षेप कर सकता है.

टाइटल बदला जाए फिर होगी रिलीज़

इस सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि फिल्म का टाइटल पहले नहीं बताया गया तो इसे रिलीज़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी के अपमान का अधिकार नहीं मिल जाता. खासकर तब जब समाज पहले से ही विभाजन और तनाव का सामना कर रहा हो. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी.

विवाद की जड़ क्या है?

‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के टाइटल को लेकर आरोप है कि इसमें “पंडित” शब्द को नकारात्मक छवि से जोड़कर पेश किया गया है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार ये धार्मिक पहचान को बदनाम करता है. इससे ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. जिससे समाज में गलत संदेश गया है. फिल्म का टाइटर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में अपमान को बढ़ावा देता है.

मेकर्स की दलील

फिल्म के मेकर्स की ओर से दलील दी गई कि यह नाम एक काल्पनिक किरदार पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि आम दर्शक इतना नहीं समझता वो सीधे नाम से कनेक्ट करता है.

एक्टर मनोज बाजपेयी ने दी थी सफाई

फिल्म पर विवाद बढ़ता देख मनोज बाजपेयी ने भी सफाई दी थी. उन्होंने कहा कि मैं लोगों की भावनाओं को सम्मान करता हूं. अगर आप किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा होते हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो रुककर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है. अपनी पोस्ट शेयर कर मनोज ने लिखा था कि निर्देशक नीरज पांडे हमेशा अपनी फिल्मों में गंभीरता और सावधानियां बरतते हैं. जनभावनाओं को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने सभी प्रमोशनल मेटिरियल को हटाने का फैसला लिया है.

