Also Read - लॉकडाउन: ऐसे कामों को करने पर मजबूर हो रहे हैं सेलेब्स, घर पर पुदीना साफ करती नजर आईं सोनू की टीटू की 'स्वीटी'

View this post on Instagram

Also Read - देश में बढ़ा लॉकडाउन, सारा अली खान ने फोटो शेयर कर लिखा- हमारा दिल, दिमाग और आत्मा...

As actors many times we are told to send self tests in the comfort of your home I th our specially if you need to present yourself in different manner … so this lil jig was done as a self test to check if I could look like a background dancer of yesteryear … 😄😂 I felt shy before … but once I played music I enjoyed .. I guess that’s what acting is to me. . Switch on and switch off