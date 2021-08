Surbhi Chandna Having Breakfast In Bold look: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और नागिन फेम सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. ये तस्वीरें और वीडियो आते ही वायरल होती हैं. इन दिनों वो मालदीव में अपना वेकेशन मना रही हैं जहां से उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.Also Read - Surbhi Chandna पर इस कदर हावी है 'नागिन' अवतार, बिकिनी भी वैसी ही पहन ढाया कहर

सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) इन दिन मालदीव में वेकेशन सेलिब्रेट कर रही हैं और हाल ही में उन्होंने जो फोटो शेयरी की है उसमें उन्होंने कलरफुल बिकिनी में काफी बोल्ड लग रही हैं. सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) इन तस्वीरों में पूर में बैठ ब्रेकफास्ट का आनंद उठा रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Surbhi Chandna (@officialsurbhic)



सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) ने मालदीव की अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा: आज सुबह चेक आउट करने से पहले मैंने समुद्र में डुबकी लगाने का फैसला किय. यह सिर्फ सरप्राइज प्लान का हिस्सा था." एक्ट्रेस ने #floatingbreakfast और #swipeleft जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया.