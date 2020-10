Surbhi Chandna Naagin 5 actress Looks Hot and sexy in Black Sparkly Saree- टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री सुरभि चंदना को ‘नागिन 5’ में देखकर चाहने वालों की लिस्ट बढ़ गई है. हाल ही में सुरभि ने शिमर साड़ी में अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सुरभि का सेक्सी अंदाज देखने वाला है. खुली जल्फों में वे और भी खूबसूरत लग रही हैं. एक इंटरव्यू में सुरभि ने बताया कि बालाजी के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है. सुरभि ने कहा कि मैं खुद को चैलेंज देने में विश्वास रखती हूं. Also Read - Eros Now की नवरात्रि को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, भड़कीं कंगना रनौत बोलीं- सारे OTT पोर्न हब

ऐसा होना चाहिए कि मुझे नींद ना आए. मैं पूरी कोशिश रहती है कि अगर किसी ने मुझे काम करने का मौका दिया है तो अपने काम से इस कदर खुश कर दूं. किरदार में इतनी जान डाल दूं कि सामने वाला भी कहे कि सुरभि में कोई बात है.





सुरभि ने इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की है. एक इंटरव्यू में सुरभि ने कहा एक बार उन्हें शो तक से बाहर निकाल दिया गया था. वे शूटिंग के वक्त तैयार हो रही थी तभी एक मेंबर ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा. बता दें, इश्कबाज के अलावा उन्होंने कुबूल है में हया के किरदार में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली थी.