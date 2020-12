Surbhi Chandna Naagin Actress Gorgeous Pics in Blue Saree will Win your Heart– एकता कपूर के फेमस टीवी सीरियल नागिन 5 से सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने हाल ही में आसमानी रंग की साड़ी में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. Naagin 5 सीरियल की एक्ट्रेस सुरभी चंदाना का यह सीरियल काफी सुर्खियां बटोर रहा है. एक इंटरव्यू में बात करते हुए सुरभि ने बताया कि एकता के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है. Also Read - संतरी साड़ी, लाल बिंदी, कमर में चाबी का गुच्छा... दिल लूट गई हैं मोनालिसा, नज़ाकत से जो नज़रें झुकाई हैं

वे लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रही थीं. अपनी आदतों के बारे में बात करते हुए सुरभि ने कहा कि उनके सुबह उठते ही एक काम करने की गलत आदत है और वो है मोबाइल चैक करना. जोकि नहीं करना चाहिए. Also Read - दो महीने पहले हुई थी नेहा कक्कड़-रोहनप्रीत की शादी, अब बेबी बंप के साथ आईं नज़र, लोगों ने ऐसे दिए रिएक्शन...

Also Read - अपनी न्यूड तस्वीर को लेकर मचे बवाल पर अब बोले मिलिंद सोमन, ज़रा #naked सर्च कर लो फिर....

Naagin सीरियल एकता कपूर द्वारा निर्देशित है. जिसमें मौनी रॉय Mauni Roy, निया शर्मा Nia Sharma, सुरभि ज्योती Surbhi Jyoti, के बाद अब सुरभि चंदना Surbhi Chandna दिखाई दे रही हैं