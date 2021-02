Surbhi Chandna Photoshoot in Thigh high Slit Dress with caption biryani banau ya pulao get bold comments- टीवी की नागिन सुरभि चंदना (Surbhi Chandana) का शो तो बंद हो गया है लेकिन अपने चुलबुले स्वभाव और हॉट तस्वीरों की वजह सुरभि ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली. हाल ही में सुरभि ने रेड कलर की Thigh high Slit Dress में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनका कातिलाना अंदाज देखने को मिल रहा है. Also Read - Bigg Boss 14 Abhinav Shukla Elimination: अभिनव शुक्ला होंगे घर से बाहर! भड़के यूजर्स बोले- वोटों के दम पर तो निकाल नहीं पाए

अपनी फोटोज़ के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा- ‘आज खिचड़ी बनाऊं या पुलाव?’ सुरभि के इस मजेदार कैप्शन पर फैंस ने भी मजेदार कमेंट्स किए. एक ने लिखा- आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है. एक यूजर ने कॉमेंट किया, ‘5 रुपये की पेप्सी, हमारी सुरभि दी सबसे सेक्सी.

View this post on Instagram A post shared by Surbhi Chandna (@officialsurbhic)

बता दें कि अब ‘नागिन 5’ एक नए रूप में और नई कहानी के साथ आगे बढ़ेगा. लेकिन सुरभि के अभिनय ने सबका दिल जीत लिया.