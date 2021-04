Surbhi Jyoti Super Sultry Pictures Bikini Actress Got Clicked While Paying Volleyball: टीवी की नागिन यानि की सुरभी ज्योति (Surbhi Jyoti) इन दिनों मालदीव में अपना वेकेशन मना रही हैं. सुरभि (Surbhi Jyoti) ने हाल फिलहाल में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. सुरभि के मालदीव वेकेशन फोटोज फैन्स को खूब पसंद आ रहे हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने वॉलीबॉल (volleyball) खेलने की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जमकर वायरल हो रही हैं. Also Read - टीवी की 'Naagin' ने Bikini अवतार से मचाई सनसनी, Surbhi Jyoti की बोल्डनेस का कहर- Photos

सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में वह नीले गहरे समुद्र किनारे बिकिनी पहले हुए काफी कूल अंदाज में वॉलीबॉली खेलती दिख रही हैं. सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है और इसमें लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Qubool Hai 3: 'दो जिस्म नहीं रूहों का है मिलन', पार्ट 3 में करण सिंह ग्रोवर का बेसब्री से इंतजार ‘कुबूल है’

सुरभि (Surbhi Jyoti) अकेले वेकेशन पर नहीं गई हैं, बल्कि दोस्तों की पूरी टोली उनके साथ है. सुरभि (Surbhi Jyoti) के साथ रित्‍व‍िक धनजानी, सृष्‍ट‍ि रोडे और दूसरे दोस्‍त भी मौजूद हैं.

बता दें कि सुरभ‍ि ज्‍योति (Surbhi Jyoti) ने टीवी सीरियल ‘कुबूल है’ में जोया के किरदार से पॉपूलैरिटी बटोरी थी. इसके बाद उन्‍होंने ‘नागिन 3’ में बेला का किरदार निभाया.

तस्वीरें देखकर यह जाहिर हो रहा है कि सुरभि पूरे तरह से वेकेशन वाले मस्ती के मूड में हैं. सुरभि ने मालदीव में सिर्फ वॉलीबॉल ही नहीं साइकलिंग का मजा भी लिया है. सुरभि की फोटोज को फैन्स भी खूब पसंद करते हैं