'आपने पूरे देश को परेशान कर दिया!' इमरान हाशमी की को-स्टार सुरभि वंजारा ने समय रैना की सरेआम लगाई क्लास, सन्न रह गए लोग

Surabhi Vanzara Roasted Samay Raina: 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में समय रैना के साथ नोक-झोंक के बाद सुरभि वंजारा फिर से चर्चा में आ गईं हैं.

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Surabhi Vanzara Roasted Samay Raina: एक्टर सुरभि वंजारा, जिन्हें पहले शबनम सैयद के नाम से जाना जाता था, कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2’ के लेटेस्ट एपिसोड में नज़र आने के बाद फिर से चर्चा में हैं. शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम भी बदलकर सुरभि वंजारा रख लिया. शो में समय और पैनल के साथ तीखी बातचीत के कारण उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है.

सुरभि की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई

शादी से पहले सुरभि को शबनम सैयद के नाम से जाना जाता था. टेलीचक्कर के साथ एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ‘ससुराल में बहू का नाम बदलने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए. मैंने अपना नाम बदलकर सुरभि वंजारा रखने का फ़ैसला किया. हमारे मिलने से बहुत पहले, मेरे पति के माता-पिता मज़ाक में कहते थे कि वे सौरभ के लिए सुरभि नाम की लड़की ढूंढेंगे.’ ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2’ में उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी शादी एक अमीर गुजराती व्यक्ति से हुई थी. सुरभि, समय रैना के साथ एक पैनल में नज़र आईं, जिसमें एक्टर राखी सावंत, एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर, कॉमेडियन कुशाग्र श्रीवास्तव और एंटरप्रेन्योर बलराज घई शामिल थे जब पैनल ने कहा कि उन्हें सुरभि की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, तो उसके बाद हुई बातचीत इस एपिसोड की चर्चा का विषय बन गई.

आप पूरे देश को परेशान करते हैं समय- सुरभि

जब पैनल ने कहा कि उन्हें उसका एक्ट पसंद नहीं आया, तो कुशाग्र ने कहा कि सुरभि ऐसी लग रही थी जैसे वह झाड़ू पर उड़ जाएगी और उसमें “कोमोलिका” वाली वाइब थी उसने जवाब दिया, “आपका नाम क्या है, सर? बाकी सभी को तो मैं जानती हूं. इसके बाद समय ने पूछा कि क्या वह असल ज़िंदगी में भी वैसी ही है जैसी शो में दिखती है. सुरभि ने कहा, “यह सब आपकी वजह से है. आपसे मिलना आसान नहीं है, समय. यह मानसिक रूप से काफी परेशान करने वाला होता है. आप पूरे देश को परेशान करते हैं. जब उससे पूछा गया कि क्या वह उससे मिलकर नर्वस थी, तो उसने जवाब दिया, ‘खुद को इतना क्रेडिट मत दो. मैंने कहा था मानसिक रूप से परेशान, नर्वस नहीं’. सुरभि को जस्सी जैसी कोई नहीं, हिटलर दीदी और कुबूल है जैसे शो में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। उनके फिल्म क्रेडिट में मर्डर और राज़ 2 शामिल हैं.

कौन हैं सुरभि वंजारा?

सुरभि वंजारा को पहले शबनम सैयद के नाम से जाना जाता था और उन्होंने कई सालों तक एक अभिनेत्री के रूप में काम किया और वह इमरान हाशमी अभिनीत मर्डर और तुमसा नहीं देखा सहित कई फिल्मों में दिखाई दीं थी. कथित तौर पर उनके टेलीविजन क्रेडिट में कुबूल है, शशश… कोई है, मिली, जस्सी जैसी कोई नहीं और हिटलर दीदी शामिल हैं. IMDb के अनुसार, सुरभि की शादी 22 अगस्त, 2011 को सौरभ एम. वंजारा से हुई थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम सुरभि वंजारा रख लिया