Surveen Chawla opened up casting couch experience sexual harassment naked director want to see body part during audition-बॉलीवुड में कॉस्टिंग काउच आम बात है. स्वरा भास्कर, कुलकर्णी, और सुरवीन चावला तक ने कास्टिंग काउच की बात को स्वीकारा है. एक इंटरव्यू में सुरवीन ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा था बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए उन्हें कई संघर्ष का सामना करना पड़ा. एक डायरेक्टर उनकी क्लीवेज देखना चाहता था तो वहीं एक डायरेक्ट को उनकी जांघ देखने का बहुत शौक था. उन्हें ओवरवेट होने के ताने भी सुनने पड़ते थे.

सुरवीन चावला ने अन्य डायरेक्टर के बारे में बताते हुए कहा- 'साउथ फिल्मों का एक डायरेक्टर मुझसे कह रहा था कि मैं आपके शरीर का एक-एक इंच देखना चाहता हूं. ये सब सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था. उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी. फिर वो फिल्म मैंने छोड़ दी.

सुरवीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीवी सीरियल्स तक सब ठीक था. लेकिन फिल्मों के ऑडिशन से दिक्कतें शुरू हुई. इस दौरान उन्हें एक या दो नहीं, बल्कि पांच बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा.

बता दें, सुरवीन चावला ने बॉलीवुड फिल्म हेट स्टोरी 2 में मुख्य भूमिका निभाई थी.

सुरवीन ने साल 2015 में अक्षय ठक्कर से शादी रचाई थी, लेकिन उन्होंने यह शादी लोगों से दो साल तक छिपाकर रखी थी.

वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार एक्ट्रेस वेबसीरिज ‘सेक्रेड गेम्स 2’ में नजर आईं थीं.