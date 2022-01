Jai Bhim at Oscars Uploaded on You tube Channel: सुपरस्टार सूर्या की कंट्रोवर्शियल और सुपरहिट फिल्म फिल्म जय भीम को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. रिलीज़ के दौरान से ही इस फिल्म की चर्चा चारों और है. यही वजह है कि अब ऑस्कर के यू ट्यूब चैनल ने इसे अपनी लिस्ट में जगह दी है. फिल्म को सारांक्ष में Director TJ.Gnanavel के साथ ऑस्कर (Oscars) ने अपलोड किया है. जिसके बाद से इंटरनेट पर #जयभीम ट्रैंड कर रहा है. इस वीडियो में डायरेक्टर ने फिल्म की बारीकियों पर बात की है.Also Read - The Family Man की सामंथा रुथ प्रभु जल्द करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू, इस प्रोडक्शन हाउस ने दिया बड़ा ऑफर

बता दें, ऑस्कर के यूट्यूब चैनल पर अभी तक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इस फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया.



फिल्म की कहानी एक आदिवासी मजबूर महिला को इंसाफ दिलाने की है. सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म को दर्शकों को खूब प्यार मिला और इसी वजह से यह लिस्ट में पहले नंबर पर है.