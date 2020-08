सुशांत राजपूत केस की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है. सीबीआई टीम दिन रात एक करके इस मामले की जांच कर रही है. लेकिन वक्त के साथ चीजें और ज्यादा पेचीदी होती जा रही हैं. रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसी बीच जांच को लेकर एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है वो है. ‘साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी’. ‘साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी’ का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या थी. Also Read - 'Ragini MMS' फेम करिश्मा शर्मा ने कराया बिकिनी फोटोशूट, स्मोकी-स्मोकी है हर तस्वीर, खुद को कहती हैं Killer

सीबीआई जांच टीम केस की तह तक जाने के लिए बार-बार संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है. इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने 14 जून को ही कहा था कि सुशांत सिंह की मौत 10-12 घंटे पहले हो गई थी. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं है.

वहीं सवाल ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्टम में खुलासा हुआ कि सुशांत को पेट बिल्कुल खाली था.जबकि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि सुशांत एक गिलास जूस लेकर अपने कमरे में गए थे. सवाल कई सारे हैं. जिनका जवाब मिलना बाकी है.

According to post-mortem report #SushantSingh’s stomach and bladder was empty. And according to story of house staff members, he did drink water and juice before to die. Means they are liars and they made the story. #SushantWasMurdered in the night only! #JusticeForSSR #CBIForSSR

— KRK (@kamaalrkhan) August 24, 2020