Also Read - SSR Case: स्वारा भास्कर ने कहा- बवाल मचाने की जरूरत नहीं, सुशांत डिप्रेशन में थे, यह मानना होगा

View this post on Instagram

Justice is the truth in action 🙏🏻 Truth wins …. #1ststeptossrjustice