बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत स‍िंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन यादों में तो हमेशा रहेंगे. आज इस प्यारे से एक्टर का निधन के बाद पहला बर्थडे है. एक वक्त था जब पवित्र रिश्ता शो घर-घर में देखा जाने लगा था. इस सीरियल में काम करने वाली को एक्टर अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत को स्क्रीन पर लोग पसंद करने लगे थे.

वहीं, साथ काम करते-करते, दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही थीं, फिर दोनों में प्यार हुआ और हमेशा साथ रहने का वादा कर लिया. लगभग 6 साल दोनों ने लिव इन में साथ बिताए.

Also Read - Tandav Hot Bedroom Scene: तांडव कंट्रोवर्सी के बीच वायरल हुआ सैफ अली खान- सारा जेन का Lip-Lock वीडियो

जनवरी 2016 में ये खबरें आने लगी के ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं लेकिन अचानक ही ब्रेकअप की खबरों ने इनके फैन्स को निराश कर दिया था. जिसे बाद में इस कपल ने स्वीकार भी कर लिया. दरअसल, कहा जाता है कि अंकिता, सुशांत के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन वे अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे.

सुशांत अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे. लेकिन सुशांत इसे नकारते हुए ट्वीटर पर लिखा-ऐसी कोई बात नहीं थी. ये सिर्फ एक दूसरे को समझने की बात होती है. दोनों में इस चीज की कमी हो गई थी और इसलिए रिश्ता टूट गया.

गौरतलब है कि 34 वर्षीय सुशांत पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थ‍ित अपने फ्लैट में फंदे पर लटकते पाए गए थे. केस की जांच अभी तक चल रही है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.