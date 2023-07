Hindi Entertainment Hindi

सुशांत सिंह के आलावा इस सुपरस्टार का है चांद पर प्लॉट, क्या आप भी रखते हैं ज़मीन खरीदने की हसरत?

चंद्रयान की सफलता ने एक बार फिर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चंदा मामा के बीच के कनेक्शन की याद दिला दी है.

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अगर आज जिंदा होते तो जरूर करियर की ऊंचाइयों पर होते. सुशांत ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. केदारनाथ और एम एस धोनी में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. सही मायने में देखा जाए तो भीड़ में रहने के बावजूद सुशांत की दुनिया अलग थी. वे अक्सर अंतरिक्ष में चांद और तारों को निहारा करते थे. वे अक्सर अकेले कई घंटों खुले आसमां के नीचे वक्त बिताते थे. सुशांत को देखकर लगता था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं. लेकिन क्या? ये तो वही जानते थे. पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये चांद तारे उनके सच्चे साथी थे.

दरअसल, जब भी चांद का जिक्र होता है तो सुशांत याद आते हैं. सुशांत ने चांद पर साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी. उनका ये प्लॉट ‘सी ऑफ मसकोवी’ में है. सुशांत ने अपनी ज़मीन को देखने के लिए दूरबीन भी खरीदी थी. अभिनता ने 25 जून 2018 में ये प्रॉपर्टी अपने नाम कराई थी. सुशांत पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीद थी.

शाहरुख भी हैं शामिल

कुछ वक्त पहले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shahurkh Khan) ने भी खुलासा किया था कि उनकी भी चांद पर ज़मीन है. दरअसल, अभिनेता के 52 बर्थडे पर ऑस्ट्रेलिया में उनके एक फैन ने उन्हें ज़मीन का ये टुकड़ा गिफ्ट में दिया था. बता दें, चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम पर रखा गया था.

चांद पर कैसे खरीद सकते हैं ज़मीन (How You Can Buy Land On Moon)

चांद पर ज़मीन खरीदना देखने-सुनने में बहुत अजीब और मुश्किल लगता है. लेकिन अब ये मुश्किल नहीं है. अगर आप भी पृथ्वी की धूल-धाकड़ से दूर अंतरिक्ष में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने की हसरत रखते हैं तो इसके आपको बस ये काम करना होगा. एक वेबसाइट है द लूनर रजिस्ट्री. कोई भी इस वेबसाइट पर जा सकता है. अपना एरिया सलेक्ट कर सकता है. और इसे खरीद सकता है. इसमें कई तरह की च्वॉइस भी दी गई है. जैसे शांति का सागर. सपनों की झील. आप अपना पसंदीदा एरिया चुनें और फिर उसके दस्तावेज़ ले लें.

कितनी है कीमत (Land Price Of Moon)

चांद पर एक एकड़ जमीन खरीदने के लिए आपको 42.5 अमेरिकी डॉलर देने होंगे. जो इंडिया में 3430 रुपए के बराबर है. इसका मतलब ये है कि 35 लाख में आप टू बेडरूम सेट खरीद सकते हैं.

