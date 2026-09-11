'शरीर के बाईं तरफ गहरे घाव थे'...सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सालों बाद पोस्टमार्टम स्टाफ का बड़ा खुलासा

Sushant Singh Rajput Death Case Latest Update: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 साल बाद पोस्टमार्टम स्टाफ की तरफ से एक नया खुलासा सामने आया है.

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Sushant Singh Rajput Death Case Latest Update: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 6 साल हो चुके हैं. उनकी मौत 14 जून 2020 को हुई थी और आज भी लोग उनकी डेथ की असली वजह समझ नहीं पाए हैं. उनसे जुड़ा मामला आज भी सोशल मीडिया और खबरों में चर्चा का विषय बना ही हुआ है. आपको बता दें उनकी मौत का केस कई सालों बाद फिर से चर्चा में आ गया है. अब पोस्टमार्टम से जुड़े स्टाफ सदस्य रूपकुमार शाह का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाद से ही ये खबर लोगों के बीच चर्चा में आ गई है और लोग सवाल भी कर रहे हैं. शाह ने सुशांत के पोस्टमार्टम के कई सारे खुलासे किए हैं. उन्होने उनके शरीर पर कहां-कहां निशान थे, ये सभी चीजों को बताया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये मामला अब तेजी से वायरल हो रहा है. आइए आपको इसका पूरा मामला बताते हैं.

पोस्टमार्टम स्टाफ रोपकुमार शाह ने क्या किया दावा?

रिपब्लिक टीवी के हालिया स्टिंग ऑपरेशन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सवालों को एक बार फिर से नई हवा दे दी है. रिपब्लिक टीवी के अनुसार कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम में शामिल होने का दावा करने वाले रूपकुमार शाह ने एक नया खुलासा किया है, जिसके बाद से ही ये केस फिर से उभरकर आ रहा है. उनका कहना है कि शरीर के बाईं ओर दो-तीन जगहों पर 2 से 3 mm गहरे घाव थे, जो स्टन गन से लगी चोट जैसे थे. उन्होने ये भी कहा ये सारी चीजों को देखकर कि आंख पर ऐसी चोट खुद कैसे लग सकती है? सुशांत सिंह के गले पर रस्सी से कई बार दबाए जाने के निशान थे. आपको बता दें रूपकुमार शाह ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि सचिन वाज़े ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, दोनों के पोस्टमॉर्टम के दौरान वीडियोग्राफी नहीं होने दी.

सुशांत सिंह की मौत

सुशांत सिंह की मौत 14 जून 2020 को हुई थी. 2020 की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को आत्महत्या माना गया. उनकी मौत से हर कोई सहम गया था और ये मानना उनके फैंस और परिवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है. फैंस आज भी उनको काफी ज्यादा याद करते हैं और उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे. उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था. उनकी मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं और सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे भी सामने आए थे.