सुशांत सिंह राजपूत के पेट डॉग फज ने कहा अलविदा, बहन ने शेयर किया भावुक पोस्ट

Sushant Singh Rajput Dog Fudge Passes Away: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ढाई साल बाद अब उनके डॉग फज ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात का खुलासा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर किया है। सुशांत और डॉगी फज बेहद करीब थे. दोनों खूब मस्ती किया करते थे और उन वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे. सुशांत सिंह की दुखद मौत के तीन साल बाद उनका पालतू कुत्ते की मौत हो गई है. सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद सुशांत के फैंस उनके पेट के पुराने वीडियो शेयर कर भावुक हो रहे हैं

सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. दरअसल प्रियंका सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके पालतू कुत्ते फज की तस्वीरों को शामिल रखा है. सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने इन फोटो के कैप्शन में फज की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा है कि- इतना लंब फज,आप अपने स्वर्गीय दोस्त (सुशांत सिंह राजपूत )के फील्ड में शामिल हो गए हैं. उम्मीद है कि जल्द मिलोगे, लेकिन तब तक हमारा दिल टूट गया.