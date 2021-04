Sushant Singh Rajput Duplicate Sachin Tiwari- बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. परिवार के साथ-साथ फैंस भी अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. उनकी मौत के बाद कई बार अभिनेता के ऊपर बनने वाली फिल्म का जिक्र हुआ है. हाल ही में फिल्म न्याय : द जस्टिस (Nyay the Justice Teaser) का टीज़र भी रिलीज़ किया गया. Also Read - Nora Fatehi की ये तस्वीरें फिर मचा रही हैं बवाल, दिल पर खंजर चलाकर करती हैं सलीके से कत्ल

11 जून को ये फिल्म रिलीज़ होगी. सुशांत पर एक और फिल्म बन रही है, जिसके हीरो का नाम है सचिन तिवारी ( Sachin tiwari). सचिन का चेहरा हूबहू सुशांत से मिलता जुलता है. इस न्यू कमर एक्टर को देखकर एक बार फिर सुशांत की यादें ताज़ा हो जाती हैं. सचिन टिक टॉक पर वीडियो बनाते थे. वहीं लोगों ने देखा और इन्हें वायरल कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by Sachin Tiwari (@officialtiwarisachin)

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने 2007 में अपना पहला प्ले ‘पुकार’ और दूसरा कॉमेडी प्ले ‘दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा’ से अपनी प्रतिभा को दुन‍िया के सामने लाने की शुरुआत की थी.सुशांत को एक प्ले के दौरान बॉक्स ऑफिस काउंटर पर ट‍िकट संभालते वक्त बालाजी टेलीफ‍िल्म्स के कास्ट‍िंग पर्सन ने ढूंढा था. यहीं से उनकी किस्मत बदली और उन्हें एकता कपूर के शो ‘किस देश में है मेरा दिल’ में एक्टिंग का मौका मिला. फिर जो हुआ आपके सामने है.