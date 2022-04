Sushant Singh Rajput Fans Demand Boycott Jersey: ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) के तूफान के बीच बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जर्सी’ (Jersey) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म को फैंस की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इस बीच रिलीज होते ही शाहिद की ‘जर्सी’ को लेकर नया विवाद सामने आ गया है. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ‘जर्सी’ के बॉयकॉट (Boycott Jersey) की मांग कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि एक बार शाहिद कपूर ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का मजाया उड़ाया था, जिसे उनके फैंस बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके. अब समय है उनकी फिल्म को फ्लॉप कर शाहिद कपूर को सबक सिखाने का.Also Read - पायल रोहतगी के ब्वॉयफ्रेंड संग्राम सिंह ने Munawar Faruqui को कहा लॉक अप की 'मंथरा', आग लगाती है?

साउथ की हिंदी रीमेक फिल्म 'जर्सी' में एक क्रिकेटर की भूमिका निभाने वाले शाहिद कपूर को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म रिलीज होने के साथ ही इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि 'जर्सी' के एक्टर शाहिद कपूर ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया था. उनकी फिल्म को तुरंत बॉयकॉट किया जाना चाहिए. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो बॉलीवुड को ही बहिष्कार करने की बात कही है.

दरअसल, सारा विवाद आईफा अवॉर्ड को लेकर शुरू हुआ है. सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान और शाहिद कपूर मंच पर मौजूद थे. इसी दौरान शाहिद कपूर ने सुशांत सिंह को लेकर कुछ मजाक किया था. जिसको लेकर अब सुशांत के फैंस ने शाहिद कपूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक ट्विटर यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘शाहिद कपूर ने एक बार सुशांत की बेइज्जती की थी, अब उसी अपमान का सामना करने की बारी उनकी है. बॉलीवुड को पूरी तरह बॉयकॉट करें.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, हम कभी नहीं भूल सकते, जिस तरह शाहरुख-शाहिद ने सुशांत सिंह का अपमान किया था.

CBI Make SSR Case A Priority

Let’s all make a promise to our Sushant that we will not spend a cent on this druggie Bollywood! We will never go back to it, no matter what!#BoycottBollywood #BoycottJersey pic.twitter.com/EwrH061Vtk

— बिन पानी सब सून! (@Sushant76121260) April 22, 2022