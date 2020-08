सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने उन टेक्स्ट मैसेज की सीरीज सामने लाई है, जो उन्हें दिवंगत अभिनेता के बहनोई ओ.पी. सिंह ने भेजे थे. कथित तौर पर सुशांत के बहनोई ने ये मैसेज सिद्धार्थ को इसीलिए भेजे थे, क्योंकि सुशांत अपने परिवार के मैसेज के जवाब नहीं दे रहे थे. सिद्धार्थ द्वारा जारी किए गए टेक्स्ट से पता चलता है कि दिवंगत अभिनेता का परिवार जाहिर तौर पर उस कंपनी से नाखुश था, जिनके साथ वह थे. एक टेक्स्ट में उनके बहनोई ने सुशांत से कहा था कि वह अपनी समस्याओं से उनकी पत्नी को दूर रखें, लेकिन एक अन्य टेक्स्ट में कहा कि वह सुशांत की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं. Also Read - Sushant Suicide Case: अब रिया चक्रवर्ती के CA से हो रही है पूछताछ, 15 करोड़ के लेनदेन का है मामला

टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार इन संदेशों में लिखा था –

As per Samuel haokip ,

Sidhharth pithani was Better friend of Rhea than him !!!!!

& Yeah Samuel haokip is alive #IndiaScreamsCBI4SSR pic.twitter.com/WZqZlL8myQ

— Sush we are fighting for you❤️ (@ambivert_nerd20) August 2, 2020