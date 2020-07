Also Read - सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने पेश किया भाई को आखिरी सलाम, इस भावुक नोट से दी अंतिम विदाई

View this post on Instagram

It has been a month since you left us…but your presence is still felt so strongly…. Love you Bhai ❤️ Hope u always stay eternally happy. ♾