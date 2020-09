Sushant Singh Rajput MS Dhoni The Untold Story completes 4 years Mahendra singh dhoni was miffed After his biopic release- सुशांत सिंह राजपूत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी के लिए काफी मेहनत की थी. आज इस फिल्म को रिलीज हुए चार साल हो चुके हैं. Also Read - आमिर खान की कोशिश रंग लाई इस कदर, बंजर जमीन पर उग गया जंगल

सुशांत सिंह राजपूत ने बड़े पर्दे पर धोनी का किरदार निभाया. कुछ लोगों ने तो सुशांत को इस फिल्म में इतना पसंद किया था कि उन्हें देखकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. Also Read - Drug Case: अफवाह है दीपिका, श्रद्धा, सारा को क्लीन चिट दिए जाने की बात, NCB ने कहा...

बता दें, सचिन हो या धोनी या फिर अजहरुद्दीन, सभी अपनी फिल्मों के प्रमोशन का हिस्सा भी बने और काफी खुश नज़र आये लेकिन फिल्म रिलीज़ के बाद महेंद्र सिंह धोनी थोड़े परेशान हो गए थे और इसका खुलासा किया खुद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया था. Also Read - बिहार के CM नीतीश कुमार से मिले सुशांत के पिता केके सिंह, जांच में देरी से दुखी है दिल

खबर के मुताबिक सुशांत ने कहा कि फिल्म रिलीज़ के बाद धोनी जब भी गूगल पर उनका नाम डालते थे तो सुशांत की तस्वीर सामने आ जाती थी और इस वजह से वो चिढ़ जाते थे. सुशांत के इस खुलासे के बाद लोग खूब हंसे थे.

फिल्म में अपने किरदार में शिद्दत से निभाने के लिए सुशांत अक्सर धोनी से मिलते थे. कभी उनके घर जाते थे. कभी जिम में ही जाकर उनसे कई सवाल करते थे.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून उनके घर में मिला था. उनकी मौत से जुड़े हर मामले की जांच सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रही है.