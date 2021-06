Sushant Singh Rajput-सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन मीतू सिंह ने गुरुवार को प्रशंसकों को दिवंगत अभिनेता के नाम पर डोनेशन इकट्ठा किए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है और यह कहा है कि सुशांत का परिवार उनसे संबंधित किसी भी चीज चाहे वह किताब हो या फिल्म या किसी दूसरे सामान के बदले धन जुटाने की अनुमति नहीं देता है. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत केस: NCB नौकरों के बाद SSR के बॉडीगार्ड से दूसरे दिन कर रही पूछताछ

मीतू ने ट्वीट करते हुए कहा है, "हमें यह पता चला है कि कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, जो कि एक अमानवीय कृत्य है. इन सभी लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए. यह अफसोस की बात है."

(2/3)We would also like to bring this to everyone's notice that the family has not authorised anyone to raise donations or funds in the name of SSR and no one has the consent to make anything about or related to SSR, be it a movie, a book or a merchandise.

— Meetu Singh (@divinemitz) June 3, 2021