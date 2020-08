अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति ने अपने भाई की मौत के मामले की सीबीआई जांच के लिए लंबित सुनवाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला करने का आग्रह किया है. श्वेता ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी मांग रखी. Also Read - ईडी ने दर्ज किया सुशांत के पिता का बयान, एक्टर के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए

श्वेता ने मंगलवार की सुबह अपने अनवेरिफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, "सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला करने का अनुरोध करती हूं. हमें बहुत उम्मीद है और धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं. हर मिनट की देरी के साथ तकलीफ हो रही है और दिल टूट रहा है. हैशटैगसीबीआईफॉरएसएसआर."



श्वेता अपने भाई की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुखर रही हैं.

There are moments when sense of helplessness takes over but then I remind myself there are millions who are praying and fighting for truth and at no cost justice can be denied! #JusticeForSushant #GlobalPrayers4SSR #CBIForSSR #Warriors4SSR #Godiswithus

