Sushant Singh Rajput Six Month Death Anniversary: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को दुनिया से गुज़रे आज छह महीने हो गए हैं. जून के इसी 14 तारीख को सुशांत ने आत्महत्या की थी. आज भी इस अभिनेता के चले जाने का दर्द ताज़ा है. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां सुशांत को लगातार याद कर रहे हैं. इसी सिलसिले में अभिनेता शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत (SSR) की मौत के छह महीने बाद इस मामले में डिजिटल विरोध दर्ज कराने की मांग की. सुमन को लगता है कि मामले को अब बंद करने की जरूरत है, क्योंकि सुशांत के निधन को छह महीने हो चुके हैं और अभी तक यह मामला सुलझ नहीं पाया है. Also Read - सुशांत से लेकर इरफान खान तक, साल 2020 में खत्म हुआ इन हस्तियों की ज़िंदगी का सफ़र- See Full List

उन्होंने रविवार को ट्वीट में कहा, “सुशांत को दुनिया छोड़े कल ठीक छह महीने हो जाएगा. फिर भी हम अंतिम फैसले का इंतजार करते हैं. अपराधी कौन हैं? और हम सभी अभी भी न्याय के लिए क्यों रो रहे हैं? क्या कोई उम्मीद बची है? कल हममें से हर एक को एकजुट आवाज उठानी चाहिए. हैशटैग एसएसआर डिजिटिल प्रोटेस्ट.” एक अन्य ट्वीट में, सुमन ने मीडिया से उनके सहयोग और समर्थन की अपील की.

This is an appeal to all the news channels,newsprint,social media activists,to revisit Sushant’s case tomorrow and demand for justice bcoz “Justice delayed is justice denied”.The case needs a https://t.co/8cdOHtZvuf‘s bin 6 Months.#SSRDigitalProtestTomorrow

