Sushant Singh Rajput tribute film Nyaay The Justice’ teaser out :बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. पूरा देश उनके इस फैसले से सकते में थे, फैंस से लेकर परिवार तक के लोग हैरान थे कि आखिर एक इतमा मशहूर एक्टर आखिर ये कदम कैसे उठा सकता है. ऐसे में अब दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन पर बनी फिल्म न्याय : द जस्टिस (Nyay the Justice Teaser) का टीजर रिलीज कर दिया गया है, फिल्म 11 जून को रिलीज होगी. Also Read - Holi 2021: Sushant ने जैकलीन फर्नांडिस और अंकिता लोखंडे के साथ ऐसे खेली थी होली, Throwback वीडियो वायरल

फिल्म न्याय : द जस्टिस (Nyay: The Justice) में दिवंतगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका जुबेर निभाते नजर आ रहे हैं. जबकि फिल्म में श्रेया उनके ओपोजिट यानि की रिया चक्रवर्ती के किरदार में नजर आएंगी. करीब 55 सेकेंड के टीजर में सुशांत और रिया को दिखाया गया है. टीजर पूरी तरह से सुशांत की मौत कैसे हुई इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमता नजर आ रहा है. Also Read - 67th National Film Awards list 2021: छिछोरे बनी बेस्ट फिल्म, Kangana Ranaut को चौथी बार नेशनल अवॉर्ड...यहां देखें विजेताओं की पूरी List



फिल्म विकास प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी है. फिल्म का निर्देशन दिलीप गुलाटी ने किया है. इस फिल्म में अमन वर्मा ईडी प्रमुख के रुप में नजर आ रहे हैं. सुशांत के पिता के रूप में असरानी, एनसीबी के प्रमुख के रुप में शक्ति कपूर नजर आएंगे और महेंद्र यानि कि सुशांत सिंह के पिता के वकील के रुप में अनंत जोग नजर आने वाले हैं. जबकि सुधा चंद्रन बतौर सीबीआई चीफ नजर आएंगी.

टीजर की शुरुआत में मशहूर ऐक्टर महिंदर सिंह की मौत की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, जिसने अपने घर पर आत्महत्या कर ली है. जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का केस आपके सामने आ जाएगा. कई जांच एजेंसियां मामले की जांच करती नजर आएंगी. हैरान परेशान एक्टर का बाप नजर आएगा और सुशांत मामले की तरह ही इस टीजर में भी एक्टर की गर्लफ्रेंड होगी, जिससे लगातार पूछताछ का दौर दिखाया जा रहा है.