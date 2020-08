Also Read - सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहन श्वेता ने 15 अगस्त को रखी प्रार्थना सभा, कहा- न्याय के लिए सभी शामिल हों

View this post on Instagram

Such a blessed soul. So much positivity around him. ♥️ Its been 2 months but still can’t forget Sushant 💔 Living in our hearts.. SSR ♥️ Follow,👉🏻@filmybalak.in Inquiries,👉🏻@theravipareek