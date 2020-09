Sushant Singh Rajput Viscera Report Says there is no poision found in actor body- सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में किसी भी तरह के जहर से इनकार किया गया है. Also Read - नोरा फतेही को गलत तरीके से छूने वाले वीडियो पर टेरेंस लुईस का मुंहतोड़ जवाब, रोमांटिक फोटो शेयर कर कहा...

हालांकि अभी भी Stomach Was और नाखूनों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है. नाखूनों के फोरेंसिक रिपोर्ट्स का पुलिस को इंतजार है. जिससे पता चल सकेगा कि मौत के वक्त किसी तरह का कोई स्ट्रगल हुआ था या नहीं.

बता दें, सुशांत की मौत की जांच अभी तक खत्म नहीं हुई है.FIR में दर्ज किसी के नाम को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है. जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत का सच हर हाल में सामने आकर रहेगा.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित फ्लैट पर 14 जून को मृत पाए गए थे. मुंबई पुलिस द्वारा इस घटना के आत्महत्या बताया गया वहीं काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह आत्महत्या भी हो सकती है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की मजंरी के साथ ही सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई. इस बारे में सीबीआई का कहना है कि वह सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है