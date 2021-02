Sushant Singh Rajput Won Dada Saheb Phalke Awards in Critics Best Actor Category: बॉलीवुड की दुनिया के कई सितारों ने पिछले साल हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. देश और दुनिया के चहिते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को भी गुजरे अब लगभग 8 महीने हो गए हैं. सुशांत के फैन्स अब तक अपने फेवरेट एक्टर को भुला नहीं पाए हैं. सोशल मीडिया पर आज तक सुशांत की याद में लोग पोस्ट शेयर करते रहते हैं मगर इस बार उनके चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी आई है. एक्टर के निधन के बाद उन्हें बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. Also Read - आत्महत्या तक पहुंची लड़ाई! खेसारी लाल ने काजल राघवानी की रोमांटिक फोटो शेयर कहा- मोहब्बत होती तो...

जी हां, निधन के 8 महीने बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स (Dada Saheb Phalke Award) में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के ख़िताब से नवाज़ा गया. सुशांत को उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' के लिए ये सम्मान मिला है. इस खबर के बाहर आते ही सुशांत के फैन्स में ख़ुशी की लहर है.

बता दें कि हाल ही में आयोजित हुए इस अवार्ड समारोह में कई दिग्गज सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. फिल्मों से लेकर टीवी इंडस्ट्री के कई सितारें इस इवेंट का हिस्सा थे. सुशांत को मिले इस सम्मान से उनके फैन्स इमोशनल हो गए हैं. कुछ लोगों ने यह कहा कि सुशांत को यह इंडस्ट्री पहचान नहीं पाई. तो अन्य यूजर ने कहा- बड़ी देर लगा दी टैलेंट पहचानने में.

बताते चलें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड्स समारोह में बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड अजय देवगन स्टारर ‘तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर’ को मिला है. वहीं ‘लक्ष्मी’ के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को चुना गया तो वहीं फिल्म ‘छपाक’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को मिला है.