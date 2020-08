Also Read - सुशांत की 29 जून से थी नई प्लानिंग, बहन श्वेता ने शेयर किया पोस्ट,आत्महत्या थ्योरी पर जताया शक

View this post on Instagram

I am sister of Sushant Singh Rajput and I request an urgent scan of the whole case. We believe in India’s judicial system & expect justice at any cost. @narendramodi @PMOIndia #JusticeForSushant #SatyamevaJayate