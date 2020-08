नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput Suicide Case) के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मानो तूफ़ान सा आ गया है. मौत के लगभग 50 दिन गुज़रने के बाद इस मामले की जांच ने रफ़्तार पकड़ ली है. राजनेताओं से लेकर फ़िल्मी हस्तियां सुशांत आत्महत्या मामले में अपनी राय रख रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने अपने ऊपर लगे आरोपों को घटिया राजनीति करार देते हुए कहा सरकार की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए जो लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ राजनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया है. उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ असंतुष्ट लोग अनावश्यक रूप से ठाकरे परिवार और उन्हें निशाना बना रहे हैं. Also Read - Sushant Suicide Case: सुशांत मामले पर पहली बार आया अनुपम खेर का रिएक्शन, VIDEO में इन पॉइंट्स पर की बात

आदित्य ठाकरे के इस बयान पर बॉलीवुड की 'क्वीन' कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उनपर ज़ुबानी हमला बोला है. कंगना ने आदित्य से सुशांत आत्महत्या मामले में एक लगातार 7 सवाल दागे हैं. अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (Team Kangana Ranaut) से चार ट्वीट किए जिसमें सात महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं.

कंगना पहले लिखती हैं 'देखिए तो कौन डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है. आपके पिता जी को सीएम की कुर्सी कैसे मिली, यह अपने आप में डर्टी पॉलिटिक्स है. सब भूल जाइए और सुशांत सिंह राजपूत केस में अपने पिता जी से इन 7 सवालों का जवाब लेकर आइए'.

Ha ha look who is talking about dirty politics, how your father got CM seat is a case study of dirty politics sir… forget all that ask your father to answer few questions related to SSR death ..

1) Where is Rhea? …(1/4) https://t.co/lM3gicTZfR — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

2) Why @MumbaiPolice didn’t take FIR on SSR’s unnatural death?

3) When a complaint was made about SSR’s life being in danger in the month of Feb, why @MumbaiPolice called it a suicide on day one? ..(2/4) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

4) Why don’t we have forensic experts or SSR phone data who all called and spoke to him during the week of his murder?

5) Why IPS Vinay Tiwari is locked up in the name of quarantine?

6) Why being fearful of CBI?

7) Why Rhea and her family looted Sushant money? ..(3/4) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

ये हैं वो सात सवाल जो कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे से पूछे हैं:

1. रिया कहां है?

2. मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की FIR दर्ज क्यों नहीं की?

3. फरवरी में जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पुलिस को आगाह किया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है तो मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन उनकी मौत को सुसाइड क्यों घोषित किया?

4. हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्यों नहीं हैं या सुशांत के फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं हैं? फोन रिकॉर्ड में क्यों नहीं निकाला गया कि मौत के एक हफ्ता पहले उन्होंने किस-किस से बात की?

5. क्यों आईपीएस विनय तिवारी को जानबूझकर क्वारंटाइन किया गया?

6. सीबीआई जांच से क्यों सब लोग घबरा रहे हैं?

7. रिया और उसके परिवार ने सुशांत का पैसा कैसे लूट लिया?

बता दें की पर्दे की ‘मणिकर्णिका’ ने सुशांत सुसाइड केस में कई फ़िल्मी सितारों पर निशाना साधा है. नेपोटिज़्म, मूवी माफिया और आउटसाइडर्स-इनसाइडर्स जैसे विषयों पर भी कंगना ने खूब बयान दिए हैं.