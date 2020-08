नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब बीती बातों को भी तरजीह दिया जा रहा है. सुशांत के चाहने वाले इस हादसे को आत्महत्या का नाम नहीं देना चाहते हैं. हाल ही में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने टीवी पर दिए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिछले साल यूरोप ट्रिप के दौराप पेरिस में रहते वक्त सुशांत अपने कमरे से नहीं निकले थे. इंटरनेट पर इस वक्त एक वीडियो वायरल है जिसमें सुशांत पेरिस (Sushant Paris Viral Video) के डिज्नीलैंड में मस्ती करते दिख रहे हैं. 9 अक्टूबर, 2019 को सुशांत ने खुद इसे साझा किया था. Also Read - SSR Death Case: सुशांत सिंह मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए Rhea Chakraborty का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है CBI

रिया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि पेरिस में सुशांत तीन दिनों तक अपने कमरे से नहीं निकले थे, लेकिन स्विटजरलैंड में उन्हें मजा आया था. अब सुशांत के पेरिस ट्रिप वाले वीडियो में उन्हें मस्ती करते देख सोशल मीडिया पर लोगों ने फिर से रिया को आड़े हाथों ले लिया. इस वीडियो को साझा करते हुए सुशांत ने लिखा था, “मिकी इन डिज्नीलैंड! हैशटैगलिविंगमायड्रीम्स हैशटैगलविंगमायड्रीम्स.” Also Read - अपने ही दावों पर घिरीं रिया चक्रवर्ती, व्हाट्सएप चैट के नए स्क्रीनशॉट वायरल, 'ड्रग्स' और सुशांत पर हो रही है चर्चा

एक यूजर ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, “वह कह रही है कि सुशांत पेरिस में तीन दिनों तक अपने कमरे में थे और वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे!!! ये रहा सबूत, पेरिस के डिज्नीलैंड में मस्ती करते हुए सुशांत. कितनी झूठी है वो.” किसी और ने लिखा, “तो रिया मैडम, बताइए ये कौन है? डिज्नीलैंड में मजे करते हुए कौन दिख रहा है. अरेस्टरियाचक्रवर्ती.”

She is saying #SSR was in his room in paris for straight 3 days and he didn’t come out of his room in #Paris !!! Hello hello, here is d proof of him enjoying in disneyland Paris… Wat a liar she is 😡 #claustrophobia #rajdeepsardesai https://t.co/qaonlvUXjC — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) August 27, 2020

But Rhea Said Sushant wasn’t well in Paris and he didn’t get out of his Room! pic.twitter.com/RUNBd2Zm8x — Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) August 27, 2020

Here he is in Paris having fun and there Rhea says he was stuck in the room as he was anxious. Man, never seen anyone who can twist and turn the facts so easily. Stop manipulation of good men. He certainly was a good man. The whole nation is fighting for him. — simplymary (@MaryBaddam) August 28, 2020

बता दें कि इस इंटरव्यू के एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया. विकास सिंह ने ट्वीट किया, ‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, उनकी मीडिया पब्लीसिटी पर रोक लगनी चाहिए. अगर वो निर्दोष हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा को खराब करता है, और अगर वो दोषी हैं तो अनुचित रूप से उन्हें कवरेज मिल जाता है.’