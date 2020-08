नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्ट्री बनती जा रही है. फ़िल्मी हस्तियों से लेकर राजनेता इस मामले में लगातार अपना बयान दर्ज करा रहे हैं. भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस हादसे को ‘मर्डर’ का नाम दे रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर इस बात का दावा किया कि शवदाह गृह से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है. हालांकि, सुशांत के पारिवारिक मित्र नीलोत्पल मृणाल ने दावे को मानने से इनकार किया है. मृणाल ने कहा, “बेशक हमने अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को देखा था और तस्वीरें भी ली गई थीं जो इस वक्त उनके परिवार के पास हैं.” Also Read - सुशांत के इस को एक्टर ने मुंबई पुलिस पर साधा निशाना, कहा- अच्छे तरीके से नहीं हुई मौत की जांच

शनिवार दोपहर को स्वामी के एक ट्वीट के बाद मृणाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने लिखा था, “क्या दाह संस्कार से पहले माता-पिता या रिश्तेदारों को अपने प्यारे सुशांत की बॉडी की झलक देखने को मिली थी? अगर इसका जवाब नहीं है तो श्मशान घाट का गलत पता देने का कोई मतलब नहीं बनता है. कोई फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है!” Also Read - सुशांत के पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद व्यक्ति का दावा, रिया ने अस्पताल में मांगी थी माफी, कहा- 'सॉरी बाबू'

Did parent and relatives have anytime a glimpse of of their dear SSR’s body before cremation? If answer is no then giving false address of crematorium makes sense. No photographs available!! Also Read - Ganesh Chaturthi 2020: कभी सुशांत और अंकिता एक साथ पहुंचे थे लालबाग के राजा का दर्शन करने, तस्वीरों में देखिए प्यार

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 22, 2020