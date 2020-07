मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोग नेपोटिज़्म पर जम कर बहस कर रहे हैं. इस हादसे के बाद से स्टार किड्स को भी खूब ट्रोल किया जा रहा है. लेकिन अब सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति के भाई मयुरेश कृष्णा ने ‘नेपोमीटर’ को लॉन्च किया, जो यह मापने का काम करेगा कि किसी फिल्म में नेपोटिज्म (भाई-भतीजावादी) की मात्रा कितनी है. Also Read - सुशांत सिंह सुसाइड केस में अब पुलिस करेगी संजय लीला भंसाली से पूछताछ, मिल सकते हैं अहम सुराग

इसे ट्विटर पर लांच किया गया है. गुरुवार को पहली बार इसमें जिस फिल्म की रेटिंग की गई वह महेश भट्ट की फिल्म ‘सड़क 2’ है. फिल्म में महेश भट्ट की बेटियां आलिया भट्ट और पूजा भट्ट हैं और इसे महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है.

नेपोमीटर के मुताबिक, यह फिल्म 98 फीसदी ‘नेपोटिस्टिक’ है. Also Read - महेश भट्ट ने किया 'सड़क 2' का पोस्टर लॉन्च, लोग बोले-हमें कोई दिलचस्पी नहीं है..भाड़ में जाओ!

नेपोमीटर ने ट्वीट कर कहा, “फिल्म ‘सड़क 2’ 98 प्रतिशत नेपोटिस्टिक है. हमने पांच कैटेगरी के आधार पर इसका मूल्यांकन किया है – प्रोड्यूसर, मुख्य कलाकार, सहयोगी कलाकार, निर्देशक और लेखक. इन पांच में से चार श्रेणी में बॉलीवुड परिवार के सदस्य शामिल हैं. जब नेपोमीटर हाई हो तो मतलब यह फिल्म को बॉयकट करने का समय है..क्या आप इस फिल्म को देखेंगे?”

Fight Bollywood Nepotism with Information. We will provide rating for movies based on how nepotistic or independent movie crew is. If the #nepometer is high, then it’s time to #boycottbollywoodnepotism #fightnepotism pic.twitter.com/EkazMgtS6d

— nepometer (@nepometer) June 25, 2020