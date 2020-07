Also Read - सुशांत को खोने का घाव है ताजा, बहन श्वेता ने बचपन के किस्सों के साथ शेयर किया Whatsapp Chat

View this post on Instagram

Also Read - VIDEO: सुशांत को नहीं भूल पा रही हैं कृति सेनन, 'दिल बेचारा' देखकर बोलीं- ये ठीक नहीं है...

In 5 minutes from now, you will witness magic, love, friendship, sacrifice, the power of positive attitude. Manny will teach you how to live ❤ I thank everyone who I worked with on this film, this has been magical . . . Thankyou @castingchhabra @shashankkhaitan @suprotimsengupta @arrahman @sanjanasanghi96 @swastikamukherjee13 @saswatachatterjeeofficial @franaitajijina @durgesh.kumar.14289210 @vanisood95 @farahkhankunder @foxstarhindi @roo_cha @shahanadg @stanmanplan @piya_pahwa @vipulsatisharora @skeleton__crew @abvnambiar @nataschacharak @niky.mohanty @arzoonagraik @paramitadpeppy @theanubhavchopra @sharanya_chandna @parth_arora #setusir #asifbhai and most of all, my brother @sushantsinghrajput 🥰