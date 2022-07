Sushmita Sen Brother On Dating Lalit Modi: सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) की रोमांटिक तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल कुछ घंटो पहले ही ललित ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है वो सुष्मिता के डेट कर रहे हैं. सुष्मिता सेन के फैन्स के लिए खुशखबरी है. एक्ट्रेस बिजनेसमैन और आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी को डेट कर रही हैं. नकी कई रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इनमें कुछ तो थ्रोबैक फोटोज भी हैं. ऐसे में जो कोई भी इस रिश्ते के बारे में सुन रहा है वो हैरान है लेकिन सुष्मिता के भाई राजीव सेन हैरान से ज्यादा शॉक हैं. खास बात ये कि सुष्मिता के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) तक को इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था.Also Read - Who Is Lalit Modi: जानें कौन है सुष्मिता सेन का ब्वॉयफ्रेंड ललित मोदी? इस वजह से देश छोड़कर भागना पड़ा

दरअसल इंडिया टुडे से बातचीत में राजीव सेन ने बताया- 'मुझे इन खबरों से शॉक लगा है, मैं खुश हूं लेकिन मुझे भी इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था. मैं अपनी बहन से बात करूंगा, फिर ही कुछ कह पाउंगा'. अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुष्मिता ने इस रिश्ते को परिवार से भी छिपाया था.

ललित मोदी ने मां की सहेली से रचाई थी शादी, बेहद फिल्‍मी है पूर्व IPL कमिश्‍नर की लव लाइफ

बता दें कि ललित मोदी ने जो पोस्ट शेयर की हैं उसमें दोनों की बेहद कोजी नजर आ रहे हैं और ललित मोदी ने फोटो शेयर करते हुए कहा दोनों ही अपने जीवन की इस नई शुरुआत को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. फोटोज में साफ झलक रहा है कि दोनों कितने खुश हैं. इसके साथ ही ललित ने सुष्मिता को अपने ‘बेटर हाफ’ और ‘पार्टनर इन क्राइम’ बताया है. पहले तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि दोनों ने शादी कर ली हैं, लेकिन बाद में ललित मोदी ने साफ कर दिया कि दोनों बस डेट कर रहे हैं, लेकिन शादी एक दिन जरुर होगी.