Sushmita Sen Ex Rohman Shawl Will Be A Part Of Lock Upp: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का अपकमिंग रिएलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में लोगों के बीच एक चीज को जानने की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है कि आखिर कौन-कौन से कंटेस्टेंट इस शो में आकर ये अत्याचारी खेल खेलेंगे. अभी तक 4 लोगों का नाम सामने आ चुका है लेकिन अभी भी 12 नाम सामने आने हैं. हाल ही में मेकर्स ने शो में हिस्सा लेने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट (Babita Phogat) के नाम का खुलासा किया है और इसके साथ ही न‍िशा रावल (Nisha Rawal) स्‍टैंडप कॉमेड‍ियन मुनाव्‍वर फारुकी (Munawar Faruqui) और मॉडल पूनम पांडे (Poonam Pandey) का नाम बतौर कंटेस्टेंट सामने आ चुका है. इसी बीच खबरें हैं कि सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) को भी अप्रोच किया गया है.

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और रोहमन शॉल का ब्रेकअप हो चुका हैं. सुष्मिता और रोहमन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए है. इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि रोहमन एकता कपूर के शो लॉक अप में नजर आएंगे. ईटाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक सूत्र ने बताया कि, रोहमन शॉल को शो ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके लिए हामी भरी है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता.

रोहमन शॉल को लेकर कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि वह कंगना रनौत के अपकमिंग रिएलिटी शो 'लॉकअप' में नजर आएंगे. वहीं उनसे जुड़े सूत्रों ने भी रोहमन को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके पास शो को लेकर कॉल गई थी. इसके आगे बताते हुए सूत्र ने कहा कि, 'उन्होंने शो के लिए हां कही है या ना, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है'. सूत्रों ने रोहमन शॉल के बारे में बताते हुए आगे कहा कि, 'रोहमन अपनी सहमति देने पर विचार कर रहे थे, वह एक शांत किस्म के इंसान हैं. जो अपनी निजी चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं. लेकिन 'लॉक अप' के ऑफर ने उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था.' ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सुष्मिता के एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन अपनी एक्सीइटमेंट को कायम रखते हुए इस शओ में एंट्री करेंगे या नहीं।'